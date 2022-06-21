В Калуге улицу Кутузова полностью перекроют с 21 по 24 июня

В Калуге дорожники собирались перекрывать улицу Кутузова только по ночам, но во вторник планы изменились. Движение на участке между улицами Ленина и Луначарского будет полностью закрыто с 20:00 21 июня по 7:00 24 июня.

Общественный транспорт в эти дни поедет по новым схемам, сообщили в управлении городского хозяйства.

Троллейбусы №3 будут ходить от сквера Мира до КЗТА. По улице Салтыкова-Щедрина взамен пустят автобусы средней вместимости, льготы в них сохранятся.

Автобусы маршрута №61 поедут по улице Ленина – переулку Старичкову – улице Луначарского до Швейной фабрики.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

По этой схеме поедут автобусы, которые заменят троллейбусы №3 в нижней части.

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