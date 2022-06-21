В Калуге очередной ямочный ремонт на Синих мостах пройдет в июле

В Калуге в июле начнется еще один ямочный ремонт на Синих мостах. Асфальт подлатают на участке от улицы Тарутинской до улицы Радищева. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Чтобы автомобилисты могли комфортно ездить до начала масштабных работ по реконструкции Синих мостов, сделаем сейчас ямочный ремонт – заменим изношенный слой асфальта, - пояснил он.

Ранее дорогу ремонтировали зимой.

Напомним, в 2022 году власти Калуги обещали начать масштабную реконструкцию Синих мостов. Дорогу должны расширить до четырех полос.

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