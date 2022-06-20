В Калуге улицу Кутузова полностью перекроют на три ночи

На этой неделе в Калуге продолжатся ремонтные работы на улице Кутузова. Об этом сообщили в понедельник в управлении городского хозяйства.

Проезд на участке от улицы Ленина до улицы Луначарского будет полностью закрыт с 20:00 20, 21 и 22 июня до 07:00 следующего дня.

- Автомобилистов просим заранее продумывать пути объезда! – говорится в сообщении управления городского хозяйства. - Приносим извинения за временные неудобства.

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