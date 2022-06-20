В Калужской области выделили 290 миллионов рублей на ремонт аварийного моста
В начале июля в Малоярославецком районе начнется ремонт аварийного моста через реку Лужа на дороге Дубровка - Игнатьевское. В понедельник, 20 июня, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
- Можно в объезд, но это плюс 33 километра, - пояснил он. - Конечно, не дело. Будем приводить мост в порядок. Выделили 290 миллионов из областного бюджета. Через две недели подрядчик приступает к работе.
Напомним, в апреле эту дорогу затапливало во время паводка. Мост был признан аварийным еще в 2018 году.
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