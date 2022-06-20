В Калуге завершился ремонт первой в 2022 году улицы по нацпроекту

В Калуге принята после ремонта улица Энергетиков. Это первая дорога, отремонтированная в нынешнем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил 20 июня городской голова Дмитрий Денисов.

- Все необходимые проверки проведены, - прокомментировал глава администрации. - Заключение экспертизы получили: прочность бетона, толщина и качество асфальта соответствуют нормативам. Дорога принята.

В то же время на улице Энергетиков пока нет разметки. Денисов объяснил, что дорожники нанесут ее после схода со свежего покрытия битумной пленки.

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