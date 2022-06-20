В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 36 226 нарушений
За неделю, с 10 по 16 июня, в Калужской области камеры зафиксировали 36 226 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость - 28 107.
4318 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
2571 человек не пристегнулся ремнями.
672 калужанина не пропустили пешеходов.
446 водителей выехали на встречную полосу.
112 – припарковались в запрещенном месте.
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