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В Калуге улицу Кутузова и площадь Старый Торг перекроют для укладки асфальта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2022 16:10 0 151
В Калуге улицу Кутузова и площадь Старый Торг перекроют для укладки асфальта

В ближайшие три дня в Калуге будет затруднен проезд по улице Кутузова и площади Старый Торг. Дорожники планируют укладку верхнего слоя асфальта, сообщили в управлении городского хозяйства.

С 20:00 17 июня до 7:00 18 июня улицу Кутузова перекроют полностью - от улицы Луначарского до улицы Ленина. Также возможны затруднения на Старом Торге.

С 4 утра 18 июня будет полностью перекрыта площадь Старый Торг - от Восточных ворот до перекрестка с улицей Ленина. Выезд с Ленина на Воробьевскую, с Набережная на Старый Торг, с Кутузова на Старый Торг, с Баженова к Восточным воротам будет закрыт. 

- После завершения работ по прямому ходу движение будет открыто. Работы будут продолжаться на парковке без ограничения основного трафика, - пообещали в горхозяйстве. 

С 4 утра 19 июня будет полностью перекрыта улица Кутузова от улицы Ленина до 2-го Красноармейского переулка. Проезд на Кутузова будет закрыт с Воскресенской, Монастырской, Вилонова. Движение будет возможно со 2-го Красноармейского переулка по направлению Луначарского и Салтыкова-Щедрина.

Схемы перекрытия.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2022 16:10 0 151
Тэги: авто дороги
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