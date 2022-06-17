В Калуге водители жалуются на пробки из-за новой разметки на окружной дороге

В пятницу, 17 июня, один из наших читателей сообщил о пробках, которые начали образовываться на окружной дороге в Калуге в районе Пучково. По его словам, виной этому стала новая разметка.

Левые полосы при движении в обе стороны выделили только для поворота налево. Весь основной поток движется по одной правой полосе.

Ситуацию нам разъяснили в федеральном учреждении, которое занимается обслуживанием этой дороги.

Сменить разметку и установить дополнительные секции светофоров решили из-за большого количества ДТП.

- Важно отметить, что в настоящее время ведутся работы по строительству

кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, - рассказали дорожники. - После введения в эксплуатацию данного объекта, ожидается увеличение потока транспорта с поворотом на кампус.

В течение ближайшей недели подрядчик будет проводить анализ интенсивности движения транспорта. После этого при необходимости в режим работы светофоров внесут изменения.

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