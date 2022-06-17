В Калуге прокуратура потребовала отремонтировать переулок Резервный

Калужская прокуратура через суд потребовала провести ремонт Резервного переулка в областном центре. В пятницу, 17 июня, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заявляется, что в переулке нет тротуара, а на проезжей части образовались ямы. От городской управы требуют построить дорожку для пешеходов, а также привести в порядок асфальт.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Ведомство будет контролировать исполнение решения.

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