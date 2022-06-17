На Южном обходе в Калуге ограничили движение 17 июня
В пятницу, 17 июня, в Калуге будет ограничено движение на двух участках Южного обхода, сообщили дорожники.
Из-за проведения работ по содержанию искусственных сооружений в районе Колюпаново и недалеко от поворота на Рождествено поочередно будут перекрываться правая и левая полосы.
Планируется, что движение в обычном режиме возобновится в 20:00.
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