Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Жиздре
В Жиздре районная прокуратура потребовала отремонтировать проезжую часть улицы Сосунова. Об этом ведомство сообщило в четверг, 16 июня.
Работы там не проводились долгое время, дорога стала небезопасной.
После вмешательства прокуратуры местная администрация заключила контракт на ремонт дороги, проводятся работы.
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