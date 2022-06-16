Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Жиздре

В Жиздре районная прокуратура потребовала отремонтировать проезжую часть улицы Сосунова. Об этом ведомство сообщило в четверг, 16 июня.

Работы там не проводились долгое время, дорога стала небезопасной.

После вмешательства прокуратуры местная администрация заключила контракт на ремонт дороги, проводятся работы.

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