В Калуге улицу Кутузова перекроют 15 и 16 июня

Улица Кутузова в Калуге будет перекрываться по ночам 15 и 16 июня. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в управлении городского хозяйства.

Участок от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Луначарского будет полностью перекрыт с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня и с 20:00 16 июня до 7:00 17 июня.

Троллейбусы №3 в эти периоды будут ходить по сокращенному маршруту №13 – от сквера Мира до КЗТА и обратно.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Будет закрыт участок от Ленина до Луначарского.

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