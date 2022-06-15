В Калужской области на дороге арестовали три автомобиля

Судебные приставы вместе с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд в Жуковском районе. В среду, 15 июня, об этом сообщили в управлении ФССП по Калужской области.

С помощью системы «Дорожный пристав» в потоке выявляли водителей, имеющих различные долги. Оплатить их можно было на месте. В противном случае на машину накладывался арест.

В итоге были арестованы три автомобиля – «Дэу Нексия», «Форд Фокус» и ВАЗ-2104. У их владельцев долги составляют от 260 до 500 тысяч рублей.

Теперь водители должны вернуть деньги в течение 10 дней.

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