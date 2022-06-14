В Калуге оборудовали новую остановку для автобуса №23

У автобусного маршрута №23 «Сквер Медсестер - Колюпаново» появилась новая остановка «Поворот на Колюпаново». Это сделано по просьбе местных жителей, сообщили во вторник, 14 июня, в управлении городского хозяйства.

Там будут останавливаться все муниципальные автобусы №23.

- Благодаря этому жителям деревни Колюпаново и дачникам садоводческих участков станет быстрее и удобнее добираться до города, - прокомментировали в управлении городского хозяйства.

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