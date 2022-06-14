Губернатор Калужской области сообщил о создании нового министерства

В Калужской области создается новое министерство транспорта. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Ему будет передан весь функционал регионального миндора, - пояснил Шапша. - А также управления транспорта, которое до этого было в составе минэка. Подчеркну: создание нового ведомства не повлечет увеличения штата и расходов. Сейчас это просто недопустимо. Главная цель принятого решения – объединение в одном ведомстве всех задач, связанных со смежными отраслями – дорогами и транспортом. По аналогии с федеральным минтрансом.

Руководить министерством транспорта Калужской области будет Владимир Волочай.

Новая структура станет пятнадцатым министерством в нашем регионе.

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