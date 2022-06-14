В Калужской области новая дорожная камера заработала на трассе М3 «Украина»
Во вторник, 14 июня, в Калужской области передвижной комплекс фиксации нарушений заработал на 104 километре трассы М3 «Украина». Об этом сообщили в региональном Цетре безопасности дорожного движения.
Камера расположена в черте Обнинска.
Этот комплекс будет фиксировать превышение скорости со стороны тех, кто едет в сторону Москвы.
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