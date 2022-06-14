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В Калуге эвакуируют девять брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.06.2022 14:40 0 674
В Калуге эвакуируют девять брошенных автомобилей

В следующий четверг, 23 июня, в Калуге комиссия городской управы осмотрит девяти брошенных автомобилей, которые собираются эвакуировать.

На этом мероприятии, которое пройдет, с 10:00 до 13:00, приглашают присутствовать владельцев следующих автомобилей:

  • Ул. Чичерина, 16а, ГАЗ белого цвета, А294ВА177,
  • Ул. Стригунова, 8,  «Рено» серого цвета, Т019ЕМ199,
  • Ул. Георгия Амелина, 51, «Лада» серого цвета, О323ТС40,
  • Ул. Генерала Попова, 18, «Хендай» бежевого цвета, Р811КО40,
  • Ул. Николо-Козинская, 71, «Лада» красного цвета, В987МР40,
  • Ул. Серафима Туликова, 2, «Хендай» синего цвета, Н481РН40,
  • Ул. 65 лет Победы, 43  «Хендай» фиолетового цвета, Н098ЕУ40,
  • Грабцевское шоссе, 116, корпус 2, «Газель» серого цвета, без госномера,
  • Грабцевское шоссе, 118, «Газель» синего цвета, без госномера.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.06.2022 14:40 0 674
Тэги: авто
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