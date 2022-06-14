В Калуге эвакуируют девять брошенных автомобилей

В следующий четверг, 23 июня, в Калуге комиссия городской управы осмотрит девяти брошенных автомобилей, которые собираются эвакуировать.

На этом мероприятии, которое пройдет, с 10:00 до 13:00, приглашают присутствовать владельцев следующих автомобилей:

Ул. Чичерина, 16а, ГАЗ белого цвета, А294ВА177,

Ул. Стригунова, 8, «Рено» серого цвета, Т019ЕМ199,

Ул. Георгия Амелина, 51, «Лада» серого цвета, О323ТС40,

Ул. Генерала Попова, 18, «Хендай» бежевого цвета, Р811КО40,

Ул. Николо-Козинская, 71, «Лада» красного цвета, В987МР40,

Ул. Серафима Туликова, 2, «Хендай» синего цвета, Н481РН40,

Ул. 65 лет Победы, 43 «Хендай» фиолетового цвета, Н098ЕУ40,

Грабцевское шоссе, 116, корпус 2, «Газель» серого цвета, без госномера,

Грабцевское шоссе, 118, «Газель» синего цвета, без госномера.

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