В Калуге эвакуируют девять брошенных автомобилей
В следующий четверг, 23 июня, в Калуге комиссия городской управы осмотрит девяти брошенных автомобилей, которые собираются эвакуировать.
На этом мероприятии, которое пройдет, с 10:00 до 13:00, приглашают присутствовать владельцев следующих автомобилей:
- Ул. Чичерина, 16а, ГАЗ белого цвета, А294ВА177,
- Ул. Стригунова, 8, «Рено» серого цвета, Т019ЕМ199,
- Ул. Георгия Амелина, 51, «Лада» серого цвета, О323ТС40,
- Ул. Генерала Попова, 18, «Хендай» бежевого цвета, Р811КО40,
- Ул. Николо-Козинская, 71, «Лада» красного цвета, В987МР40,
- Ул. Серафима Туликова, 2, «Хендай» синего цвета, Н481РН40,
- Ул. 65 лет Победы, 43 «Хендай» фиолетового цвета, Н098ЕУ40,
- Грабцевское шоссе, 116, корпус 2, «Газель» серого цвета, без госномера,
- Грабцевское шоссе, 118, «Газель» синего цвета, без госномера.
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