В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 36 781 нарушение

За неделю, с 3 по 9 июня, в Калужской области камеры зафиксировали 36 781 нарушение правил дорожного движения. Во вторник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Чаще всего водители превышали скорость - 28 140.

4816 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

2452 человека не пристегнулись ремнями.

720 калужан не пропустили пешеходов.

490 водителей выехали на встречную полосу.

163 – припарковались в запрещенном месте.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.