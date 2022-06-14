В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 36 781 нарушение
За неделю, с 3 по 9 июня, в Калужской области камеры зафиксировали 36 781 нарушение правил дорожного движения. Во вторник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость - 28 140.
4816 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
2452 человека не пристегнулись ремнями.
720 калужан не пропустили пешеходов.
490 водителей выехали на встречную полосу.
163 – припарковались в запрещенном месте.
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