В Калуге временно перекрыли съезд на улицу Калужского Ополчения

В Калуге из-за реконструкции северного въезда в город временно ограничено движение в районе перекрестка с улицей Калужского Ополчения. В четверг, 9 июня, об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

- Выезд на улицу Московскую обеспечен через магазин, расположенный по адресу: улица Калужского ополчения, 2, - пояснили в администрации.

Как мы уже рассказывали, работы на северном въезде начались в апреле. До декабря дорогу расширят до четырех полос за 717 миллионов рублей.

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