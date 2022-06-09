В Калужской области у нелегального таксиста забрали машину

В Калужской области очередной рейд по проверке таксистов прошел в Сухиничах. В четверг, 9 июня, об этом рассказал начальник управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ.

Всего проверили пять машин. Одной из них управлял таксист-нелегал. У мужчины не было путевого листа с отметками о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра.

Машину эвакуировали на спецстоянку.

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