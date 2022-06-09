В Калуге запретят остановку автомобилей на двух улицах
На небольших участках двух улиц Калуги установят знаки «Остановка запрещена». Соответствующее решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили 8 июня в управлении городского хозяйства.
Водителям нельзя будет останавливаться на переулке Баррикад вдоль дома с адресом: Грабцевское шоссе, 3.
Также вводится запрет на остановку на улице Болдина на участке от дома №24 до улицы Восточной.
Как поясняют чиновники, меры приняты для улучшения безопасности дорожного движения.
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