В Калуге запретят остановку автомобилей на двух улицах

На небольших участках двух улиц Калуги установят знаки «Остановка запрещена». Соответствующее решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили 8 июня в управлении городского хозяйства.

Водителям нельзя будет останавливаться на переулке Баррикад вдоль дома с адресом: Грабцевское шоссе, 3.

Также вводится запрет на остановку на улице Болдина на участке от дома №24 до улицы Восточной.

Как поясняют чиновники, меры приняты для улучшения безопасности дорожного движения.

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