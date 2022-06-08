На улицах Калуги остановили трех нелегальных таксистов

В ходе очередного рейда на улицах Калуги обнаружили трех нелегальных таксистов. В среду, 8 июня, об этом сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ.

У одного из автомобилистов не было никаких документов для работы в такси.

Еще двое имели разрешение Московской области, хотя с этим регионом у Калужской области с 2015 года расторгнуто соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров и багаже легковым такси.

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