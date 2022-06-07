В Калуге улицу Платова перекроют 16 июня
В следующий четверг, 16 июня, в Калуге будет перекрыто движение на улице Платова. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Проехать нельзя будет с 8:00 до 19:00 у дома №40. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ «Калугатеплосетью».
- Просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении горхозяйства.
Опубликована схема перекрытия.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!