В Калуге улицу Платова перекроют 16 июня

В следующий четверг, 16 июня, в Калуге будет перекрыто движение на улице Платова. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать нельзя будет с 8:00 до 19:00 у дома №40. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ «Калугатеплосетью».

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении горхозяйства.

Опубликована схема перекрытия.

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