В Калуге начался ремонт еще двух улиц
На минувших выходных в Калуге начали ремонтировать еще две улицы – Новорежскую и 2-й Тульский переулок. Об этом сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.
На Новорежской сняли старый асфальт.
Во 2-м Тульском переулке уложили выравнивающий слой.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!