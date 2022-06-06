В Калуге начался ремонт еще двух улиц

На минувших выходных в Калуге начали ремонтировать еще две улицы – Новорежскую и 2-й Тульский переулок. Об этом сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

На Новорежской сняли старый асфальт.

Во 2-м Тульском переулке уложили выравнивающий слой.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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