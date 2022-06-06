В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 31 408 нарушений

За неделю, с 27 мая по 2 июня, в Калужской области камеры зафиксировали 31 408 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Чаще всего водители превышали скорость - 26 496.

2042 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

1 499 человек не пристегнулись ремнями.

795 калужан не пропустили пешеходов.

400 водителей выехали на встречную полосу.

176 – припарковались в запрещенном месте.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.