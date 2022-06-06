В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 31 408 нарушений
За неделю, с 27 мая по 2 июня, в Калужской области камеры зафиксировали 31 408 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость - 26 496.
2042 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
1 499 человек не пристегнулись ремнями.
795 калужан не пропустили пешеходов.
400 водителей выехали на встречную полосу.
176 – припарковались в запрещенном месте.
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