В Калуге троллейбус №3 сократит маршрут 4 июня
В субботу, 4 июня, в Калуге с 10:00 до 15:00 будет сокращен маршрут троллейбуса №3. Это связано с работами по обрезке деревьев в рамках ремонта улицы Кутузова на участке от Старого Торга до Монастырской, сообщили в управлении городского хозяйства.
В этот период кольцевой троллейбус будет ходить по маршруту №13 – от КЗТА до сквера Мира и обратно.
Для автомобилей улицу Кутузова не будут закрывать.
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