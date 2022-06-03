В Калуге троллейбус №3 сократит маршрут 4 июня

В субботу, 4 июня, в Калуге с 10:00 до 15:00 будет сокращен маршрут троллейбуса №3. Это связано с работами по обрезке деревьев в рамках ремонта улицы Кутузова на участке от Старого Торга до Монастырской, сообщили в управлении городского хозяйства.

В этот период кольцевой троллейбус будет ходить по маршруту №13 – от КЗТА до сквера Мира и обратно.

Для автомобилей улицу Кутузова не будут закрывать.

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