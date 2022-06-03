В Калужской области установили пять новых дорожных камер
В Калужской области на этой неделе прошла приемка пяти новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Стационарные камеры установили в следующих местах:
- Дзержинский район, дорога Калуга – Медынь, около Каравая,
- Дзержинский район, дорога Калуга – Медынь, поселок Полотняный Завод,
- Сухиничский район, подъезд к Сухиничам, железнодорожный путепровод,
- Боровский район, трасса А108 в Балабаново,
- Козельский район, дорога Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Каменка.
- Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости движения, непристегнутые ремни безопасности, движение по обочине, выезд на полосу встречного движения и непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, - пояснили в ЦБДД.
Комплексы планируется ввести в эксплуатацию до конца июня.
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