В Калуге оштрафовали 131 пешехода

В калужском управлении ГИБДД в четверг, 2 июня, подвели итоги профилактической акции «Внимание! Пешеход!», которая проходила с 23 по 31 мая.

За этот период инспекторы выявили 135 водителей, которые не пропустили пешеходов на переходах.

Также за девять дней оштрафован 131 пешеход. Эти люди пересекали проезжую часть там, где этого делать было нельзя.

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