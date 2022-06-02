Калужский завод заплатил покупательнице 2,9 миллиона рублей за проблемный автомобиль

Один из калужских автомобильных заводов выплатил долг в 2,9 миллиона рублей жительнице Пермского края. Женщина купила машину, произведенную в нашем регионе, но она оказалась некачественной, сообщили в четверг, 2 июня, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Решение о выплате компенсации было принято судом, но предприятие добровольно деньги не перечислило.

- В результате в отношении имущества юрлица судебными приставами было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, - пояснили в УФССП. - Также сотрудники ведомства вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора за несвоевременное исполнение в размере 194 тысяч рублей.

Только после этого завод погасил задолженность.

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