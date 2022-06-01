В Калуге автомобилист отсудил у городской управы 292 тысячи рублей за разбитую на плохой дороге машину

Калужский автомобилист сумел отсудить у городской управы деньги, потраченные на ремонт своего автомобиля «Мерседес». В апреле прошлого года мужчина повредил машину, въехав в яму на улице Белинского, сообщили в среду, 1 июня, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Стоимость ремонта составила 292 тысячи рублей. Также горуправу обязали оплатить расходы на оценку, юридические услуги и госпошлины. Решение районного суда подтвердил областной.

Суд решил, что проезжая часть находилась в ненадлежащем состоянии по вине управления городского хозяйства.

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