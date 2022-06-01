В Калуге открыли движение автомобилей и общественного транспорта по улице Кутузова

К 14:55 в среду, 1 июня, в Калуге завершились работы по укладке выравнивающего слоя асфальта на улице Кутузова. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Работы завершены. Движение троллейбусов по утвержденной схеме возобновлено, - рассказали нам в управлении.

Ранее улицу Кутузова неожиданно перекрыли утром в среду. Дорожники объяснили внезапность проведения работ подходящими погодными условиями.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.