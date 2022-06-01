В Калуге перекрыли движение на улице Кутузова, троллейбусы №3 изменили маршрут

В среду, 1 июня, в Калуге начали укладывать выравнивающий слой асфальта на улице Кутузова. Из-за этого движение там перекрыто. Троллейбусы №3 не ездят по улице Салтыкова-Щедрина, маршрут изменен на №13 – от КЗТА до сквера Мира. Предупреждение о проведении работ городская управа опубликовала только в 10 утра.

- Перекрыто движение на участке от улицы Вилонова до 2-го Красноармейского переулка, - пояснили в управлении городского хозяйства. - Движение осуществляется от площади Старый Торг через улицу Вилонова до улицы Луначарского (и в обратном направлении), также возможен проезд через 2-й Красноармейский переулок на площадь Старый Торг. Приносим извинения за доставленные неудобства и за несвоевременное предоставление информации по перекрытию! Работы проводятся в связи с корректировкой по погодным условиям.

Как пояснила руководитель Службы единого заказаза Татьяна Арен, подрядчику нужно пару часов,чтобы закончить работы.

- Максимально планируем к 13:00, постараемся закончить раньше, - подчеркнула она.

На улице Вилонова по данным на 10 утра наблюдается пробка.

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