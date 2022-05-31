В Калуге ремонт площади Старый Торг выполнен на 50%, улицы Кутузова – на 37%

Во вторник, 31 мая, управление городского хозяйства рассказало о ходе ремонта улиц Калуги.

Улица Кутузова готова на 37%, площадь Старый Торг – на 50%, улица Баррикад – на 67%, улица Космонавта Комарова – на 60%, улица Энергетиков – на 95%.

В ближайшее время планируется обустроить тротуары на площади Старый Торг, улицах Баррикад и Привокзальной. Затем начнется укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта на улице Кутузова и верхнего слоя – на площади Старый Торг.

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