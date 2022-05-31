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В Калуге маршрутку арестовали за долг водителя по алиментам

Дмитрий Ивьев , Фото: УФССП по Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2022 10:31 2 676
В Калуге маршрутку арестовали за долг водителя по алиментам

В Калуге житель Правобережья задолжал по алиментам 300 тысяч рублей. У него арестовали автомобиль «Форд Транзит», сообщили во вторник, 31 мая, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Как пояснили приставы, на этой машине должник работал водителем маршрутного такси.

Если долг детям не будет выплачен, микроавтобус продадут через торги.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УФССП по Калужской области.
Опубликовано: 31.05.2022 10:31 2 676
Тэги: авто приставы
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