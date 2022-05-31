В Калуге маршрутку арестовали за долг водителя по алиментам

В Калуге житель Правобережья задолжал по алиментам 300 тысяч рублей. У него арестовали автомобиль «Форд Транзит», сообщили во вторник, 31 мая, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Как пояснили приставы, на этой машине должник работал водителем маршрутного такси.

Если долг детям не будет выплачен, микроавтобус продадут через торги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.