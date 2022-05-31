В Калужской области водителей оштрафовали 215 080 раз за превышение скорости

За первые четыре месяца 2022 года в Калужской области дорожные камеры зафиксировали 215 080 превышений скорости. Почти 1800 каждый день, сообщили во вторник, 21 мая, в региональном Центре безопасности дорожного движения.

В январе было 29 492 случая, в феврале – 39 505, в марте – 77 922, в апреле – 68 161.

За этот же период прошлого года было 170 909 зафиксированных превышений скорости. Рост за год – 26%.

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