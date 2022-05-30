В Калуге улицу Кутузова частично перекроют 4 июня

В ближайшую субботу, 4 июня, в Калуге частично перекроют улицу Кутузова на участке от площади Старый Торг до улицы Монастырской. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в понедельник в управлении городского хозяйства.

Работы будут проходить с 10:00 до 15:00. Автомобили двигаться смогут.

А вот троллейбусы №3 на этот период поедут по сокращенному маршруту №13 – от сквера Мира до КЗТА.

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