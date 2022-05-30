В Калуге начали асфальтировать площадь Старый Торг
В ночь на понедельник, 30 мая, в Калуге начали укладывать выравнивающий слой асфальта на площади Старый Торг.
- Планируем дальше по погодным условиям продвигаться с укладкой выравнивающего слоя по улице Кутузова, - прокомментировали в Службе единого заказа городского хозяйства.
Также на этой неделе дорожники собираются обустраивать тротуары на Старом Торге, улицах Баррикад (от ул. Константиновых до ул. Ленина), Привокзальной (ст. Калуга-2). На улице Кутузова и Старом Торге будут устанавливать бордюры.
На стыках и возле колодцев асфальта пока нет.
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