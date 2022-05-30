В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 32 404 нарушения

За неделю, с 20 по 26 мая, в Калужской области камеры зафиксировали 32 404 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Чаще всего водители превышали скорость - 24 251.

4970 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

1 390 человек не пристегнулись ремнями.

835 калужан не пропустили пешеходов.

501 водитель выехал на встречную полосу.

457 – припарковались в запрещенном месте.

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