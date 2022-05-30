В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 32 404 нарушения
За неделю, с 20 по 26 мая, в Калужской области камеры зафиксировали 32 404 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость - 24 251.
4970 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
1 390 человек не пристегнулись ремнями.
835 калужан не пропустили пешеходов.
501 водитель выехал на встречную полосу.
457 – припарковались в запрещенном месте.
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