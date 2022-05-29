В Калуге маршрут троллейбуса №3 сократили до утра 30 мая

С 13:30 в воскресенье, 29 мая, в Калуге сократили маршрут движения троллейбусов №3. Это связано с ремонтными работами на площади Старый Торг, сообщили в управлении городского хозяйства.

До конца суток троллейбусы будут ездить по маршруту №13 – от КЗТА до сквера Мира и обратно.

Дорожники просят калужан с пониманием отнестись к ситуации.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.