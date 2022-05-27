В Калужской области восстановили дорогу между Кировом и Шайковкой
В Калужской области рабочие восстановили дорогу между Кировом и Шайковкой в Кировском районе. В пятницу, 27 мая, об этом сообщило региональное министерство дорожного хозяйства.
Как мы уже рассказывали, дорогу размыло в апреле.
Причиной происшествия назвали ливневые дожди.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!