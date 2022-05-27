В Калужской области восстановили дорогу между Кировом и Шайковкой

В Калужской области рабочие восстановили дорогу между Кировом и Шайковкой в Кировском районе. В пятницу, 27 мая, об этом сообщило региональное министерство дорожного хозяйства.

Как мы уже рассказывали, дорогу размыло в апреле.

Причиной происшествия назвали ливневые дожди.

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