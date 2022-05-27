В Калуге светофор упал на проезжую часть улицы Энгельса
Днем в пятницу, 27 мая, в Калуге столб со светофором упал на перекрестке улиц Энгельса и Жукова. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП».
Как сообщают очевидцы, опора лежит на проезжей части улицы Энгельса.
Движение со стороны улицы Суворова затруднено.
Причины происшествия устанавливаются.
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