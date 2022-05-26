В Калуге отключили светофоры на площади Старый Торг

Утром в четверг, 26 мая, в Калуге отключили светофоры на перекрестке улицы Набережной и площади Старый Торг.

- Работа светофоров приостановлена ориентировочно до 16:00, так как ведутся ремонтные работы электриками, - сообщили нам в управлении городского хозяйства.

Напомним, на Старом Торге продолжается ремонт дороги. Местами уже уложен выравнивающий слой асфальта. Завершить работы обещают до 25 июня.

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