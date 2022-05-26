В Калуге новая дорожная камера заработала в Пучково

В среду, 25 мая, в Калуге заработала камера фиксации нарушений на окружной дороге в Пучково. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства Калужской области.

Камера фиксирует скорость и наличие ремня безопасности.

На этом участке дороге установлено ограничение скорости в 70 км/ч. Знак «50», висевший там с прошлого года, убрали.

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