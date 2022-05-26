В Калуге улицу Зерновую частично перекроют 27 мая

В пятницу, 27 мая, в Калуге из-за ремонтных работ будет временно перекрыто движение на улице Зерновой.

Проехать нельзя будет на участке от улицы Радищева до дома №22 на Зерновой с 10:30 до 10:50, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении управления.

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