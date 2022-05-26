На 22 улицах Калуги перекроют движение 25 июня из-за шествия выпускников
Как мы уже рассказывали, в субботу, 25 июня, в Калуге состоится традиционное шествие выпускников. Они пройдут от площади победы до парка культуры и отдыха. Из-за этого в центральной части города на время будет перекрываться движение для транспорта.
С 16:15 до 20:30:
- ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской),
- ул. Маршала Жукова (от ул. Фридриха Энгельса до пл. Победы),
- ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы),
- ул. Николо-Козинская (от ул. Дзержинского до ул. Кирова),
- пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова),
- ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Карла Маркса и до ул. Луначарского),
- ул. Московская (от ул. Достоевского до пл. Карла Маркса),
- ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).
С 17:15 до 21:30:
- ул. Ленина (от пл. Карла Маркса до пл. Старый Торг),
- ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина),
- пер. Старичков (от ул. Луначарского до ул. Ленина),
- ул. Воскресенская (от ул. Дарвина до пл. Карла Маркса),
- ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной),
- ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского),
- пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
- ул. Театральная (от ул. Кропоткина до ул. Баженова),
- ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг),
- ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского),
- пл. Старый Торг,
- ул. Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг),
- ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),
- ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).
С 17:30 до 23:00:
- Профессиональный проезд.
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