В Козельске администрация оплатила ремонт дороги только после вмешательства прокуратуры

В Козельске подрядчик, ремонтировавший улицу Чкалова, не мог получить положенные ему деньги. В среду, 25 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как отметили в ведомстве, компания полностью выполнила свои обязательства, но получила из бюджета лишь половину предусмотренной контрактом суммы – 1,5 миллиона рублей.

Остальные деньги вернули только после вмешательства прокуратуры.

Глава администрации оштрафована на 30 000 рублей.

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