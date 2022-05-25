В Козельске администрация оплатила ремонт дороги только после вмешательства прокуратуры
В Козельске подрядчик, ремонтировавший улицу Чкалова, не мог получить положенные ему деньги. В среду, 25 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Как отметили в ведомстве, компания полностью выполнила свои обязательства, но получила из бюджета лишь половину предусмотренной контрактом суммы – 1,5 миллиона рублей.
Остальные деньги вернули только после вмешательства прокуратуры.
Глава администрации оштрафована на 30 000 рублей.
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