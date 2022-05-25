В Калуге восстановили работу светофоров на перекрестке улиц Ленина и Чижевского

Калужские водители в соцсетях жаловались, что на перекрестке улиц Ленина и Чижевского два дня не работали светофоры. Из-за этого движение на оживленном участке было затруднено

В среду, 25 мая, управление городского хозяйства сообщило, что светофоры включили в 8:35.

Причины отключения не называются.

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