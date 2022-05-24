В Калужской области 28 детей пострадали в ДТП с начала года

За первые четыре месяца 2022 года в Калужской области 28 детей пострадали в ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инспекторы с 23 мая по 10 июня проводят профилактическую акцию «На дороге без ошибок!».

- В рамках акции сотрудники напомнят детям и взрослым о необходимости строгого соблюдения ПДД, а также проведут для них различные тематические мероприятия, - сообщили в полиции.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дорогах и перевозить детей только в специальных креслах. Родителей просят напоминать школьникам о том, как правильно переходить дорогу.

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