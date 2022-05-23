В Калуге не смогли найти 300 миллионов для замены коммуникаций на улицах Чижевского и Огарева

Как мы уже рассказывали, в Калуге отложили ремонт улиц Чижевского и Огарева. Причиной этому стало отсутствие средств на замену коммуникаций у водоканала. Подробности в понедельник, 23 мая, на планерке в городской управе рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, замена коммуникаций на этих двух улицах стоит около 300 миллионов рублей. При том, что сам асфальт готовы были поменять примерно за 60 миллионов.

Вернутся к вопросу капитального ремонта улиц Чижевского и Огарева власти Калуги собираются в 2023 году. Возможно, деньгами поможет областной бюджет.

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