В Калуге нанесут разметку на шести улицах

В Калуге в ближайшее время планируется нанести разметку на шести улицах: Ленина, Московской, Труда, Моторной, Заводской и Платова. В понедельник, 23 мая, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Там рассказали, что уже нанесено 5000 квадратных метров разметки на улицах Кирова, Гагарина, сквере Мира и площади Победы.

Всего на 2022 год запланировано обновить 60 000 квадратных метров разметки.

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